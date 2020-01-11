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Silivri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:00Silivri'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

Uğur Samet AVCI - Denizi'nde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.

İstanbu Valisi Ali Yerlikaya, "Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemişti" açıklaması yaptı.

Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" denildi.

DEPREM KAMERADA

Bu arada İstanbul'da deprem güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçelievler'de bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntıyla birlikte çalışanların dışarıya kaçtığı görülüyor.



Marmara Denizi, Marmara, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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