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SİLİVRİ'DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞ SEMT PAZARI GİRİŞİNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de vatandaşlar pazara akın etti.

27.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Silivri'de vatandaşlar pazara akın etti. Semt pazarı girişinde uzun kuyruk oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ardından haftanın ilk gününde vatandaşlar semt pazarı girişi ve Banka önlerinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe merkezinde ise trafik durma noktasına geldi. Pazartesi günleri kurulan semt pazarında uzun kuyruklar oluşurken, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafelerin korunması yönünde sık sık uyarıda bulundu. Semt pazarında ve bazı banka sıralarında sosyal mesafenin zaman zaman bozulduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise banklarda oturduğu görüldü. SİLİVRİ’DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞ SEMT PAZARI GİRİŞİNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Güncel, Haber
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