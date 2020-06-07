SİLİVRİ'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI TOPUZLU KAPI KOLUNUN DELİĞİNE SIKIŞTI

Silivri'de 5 yaşındaki çocuk oynadığı topuzlu kapı kolunun deliğine parmağını sıkıştırdı.

07.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:19
Silivri'de 5 yaşındaki çocuk oynadığı topuzlu kapı kolunun deliğine parmağını sıkıştırdı. Küçük çocuğun parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Silivri'de, 5 yaşındaki Azad Karaşit, oynarken evdeki topuzlu kapı kolunun ortasındaki deliğe orta parmağını sıkıştırdı. Küçük Azad'ın annesi, topuzlu kapı kolunu yerinden sökerek çocuğunu itfaiyeye götürdü. İtfaiye ekipleri, topuzlu kapı kolunu keserek çocuğun parmağını kurtardı.
Annesi, daha sonra Azad'ı Silivri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Küçük Azad hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. SİLİVRİ’DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI TOPUZLU KAPI KOLUNUN DELİĞİNE SIKIŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Silivri, Güncel, Haber

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