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Silivri'de 50 metre yüksekten düşen genç yaralandı

SİLİVRİ'de arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 20 yaşındaki genç 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

16.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 16.04.2020 22:07
Silivri'de 50 metre yüksekten düşen genç yaralandı
SİLİVRİ'de arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 20 yaşındaki genç 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Fatih Mahallesi Kalepark mevkiinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan 20 yaşındaki Ahmet Soner Çam dengesini kaybederek 50 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, araç ulaşımı olmadığı yerden ambulansın bulunduğu noktaya sedyeyle götürüldü. Ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Ahmet Soner, İtfaiye, Silivri, Güncel
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