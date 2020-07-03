Silivri'de 639 çalıntı akü ele geçirildi

Silivri'de düzenlenen operasyonda, 639 çalıntı akü ile çok sayıda kablo ve malzeme ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

03.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:52
Silivri'de düzenlenen operasyonda, 639 çalıntı akü ile çok sayıda kablo ve malzeme ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonundan 16 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.
Ekipler, şüpheli Ş.E'yi Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada 16 akü ile olayda kullanıldığı değerlendirilen spiral kesme makinesi bulundu.
Şüpheli Ş.E. sorgusunda baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti.
Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adrese düzenlenen operasyonda markaları ve seri numaraları silinmiş 623 akü, 14 kablo, 8 optik kablo, akü şarj cihazı, kurusıkı tabanca, 7 akü kablosu, akü atlama aparatı ve 9 sinyal cihazı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler yediemine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Silivri’de 639 çalıntı akü ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Silivri, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Silivri'de 639 çalıntı akü ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex oldu - Haber 14:13: Erzincan'daki selin ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor - Haber 14:13: Ulaş'ta besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı - Haber 14:11: BAE, İsrail'le normalleşmeye giden yolun taşlarını döşüyor - Haber 14:10: Son dakika haberleri! UCIM'den Leyla Aydemir Davasına ilişkin açıklama - Haber 13:28: Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim - Magazin 13:15: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti - Haber 12:45: Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı - Haber 19:39: Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı - Haber