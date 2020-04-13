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Silivri?de 65 yaş üstüne hijyen paketi dağıtıldı

Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 35 mahallede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi ulaştırmaya başladı.

13.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:16
Silivri?de 65 yaş üstüne hijyen paketi dağıtıldı

Silivri Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 35 mahallede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi ulaştırmaya başladı.

Silivri Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda mahalle muhtarlıkları aracılığı ile tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen paketi ulaştırılmaya başlandı. İlçe merkezine uzak mahallelerden başlayan dağıtımlar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından gerçekleştirilirken, içerisinde ıslak mendil ve kolonya yer alan paketler hanelere ziyaret yapılarak teslim ediliyor.

Diğer yandan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara erzak yardımları da devam ederken, bu yardımlar Silivri Gıda Bankası aracılığıyla ulaştırılıyor.

BAŞKAN YILMAZ: MAĞDURİYET YAŞAMAMALARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinde kaldıkları süre boyunca hiçbir mağduriyet yaşamamaları için gayret gösterdiklerini ifade ederek, 'Bizleri bugünlere getiren büyüklerimizin sağlığını önemsiyoruz. Onların evlerinde kaldıkları süre boyunca hangi ihtiyaçları varsa yerine getirme gayretindeyiz. Bu amaçla da gerek alışveriş desteği olsun, gerek gıda ihtiyaçları olsun, gerek ilaç desteği olsun tüm ekibimiz özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah bugünler geçtiğinde yine aynı şekilde huzur dolu günlerde bir arada olacağız' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Silivri, Güncel
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