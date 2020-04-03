Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı 65 yaş üzeri bir kişiden 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına anlamlı destek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

03.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:09
Silivri 'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı
65 yaş üzeri bir kişiden 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına anlamlı destek
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adlı kampanyaya bir maaşını bağışladığını açıkladı.
Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' isimli kampanyaya Silivri'de yaşayan 65 yaşüstü Mustafa isimli bir kişi, bir aylık emekli maaşını bağışladı. Alınan tedbirler kapsamında 65 yaşüstü sokağa çıkmadığı için polis ekipleri, bağışı kendisi adına yaparak makbuzunu Mustafa Amca'ya teslim etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu anlamlı bağışı sosyal medya hesabı Twitterden yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Yerlikaya, Mustafa amcaya bağış makbuzunun teslim edildiği görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Silivri'den Mustafa amcamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına emekli maaşını bağışladı. 65 yaş üzeri olduğu için tedbirler kapsamında dışarı çıkmadığından, polisimiz bağışını kendisinin adına yaptı. Amcamızın ellerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımında polis ekiplerine düşüncelerini aktaran Mustafa amca ise, "Bir aylık maaşımız biz burada tok iken aç yatanları düşündüğüm için ben bu vicdan azabında olduğumdan dolayı, maaşımı çektim ama bir türlü ulaşamadım. Nakit olarak elden size vermek istiyorum. Dışarıya çıkamadığımdan dolayı, çıkmamak içinde sizleri bu zahmete soktum. Allah memleketimize milletimize zeval vermesin. Sizlerin ayağınıza taş değmesin. İnşallah bu musibetten de bir gün kurtuluruz" dedi. Silivri’de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, Silivri, Genel

Haberin Videosu :

Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:50: Spotify'a Gerçek Zamanlı Şarkı Sözleri (Lyrics) Geliyor - Haberler 21:50: Adıyaman'da bazı caddeler trafiğe kapandı - Haberler 21:47: Karantina altına alınan sokakta ihtiyaçlar Vefa Destek gruplarınca karşılanıyor - Haberler 21:47: Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi - Haberler 21:46: Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem - Haberler 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler