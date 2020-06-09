SİLİVRİ'DE AĞAÇTAN DÜŞEN ÇOCUĞA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI

SİLİVRİ'de meyve toplamak için ağaca çıkan çocuk dengesini kaybedince yerdeki inşaat demirinin üstüne düştü.

09.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:53
SİLİVRİ'de meyve toplamak için ağaca çıkan çocuk dengesini kaybedince yerdeki inşaat demirinin üstüne düştü. Yaralı çocuk, vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mimarsinan Mahallesi Alipaşa Caddesinde 12 yaşındaki küçük çocuk meyve toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğa yerde bulunan inşaat demiri saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk vücuduna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Vücuduna saplanan demir çıkarılan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SİLİVRİ’DE AĞAÇTAN DÜŞEN ÇOCUĞA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Mimarsinan, Güncel, Haber

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