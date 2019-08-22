Haberler» 3. Sayfa» Haber

Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar

Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılarİSTANBUL - Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu.

22.08.2019 09:50
Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
İSTANBUL - Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü, tepki topladı.
TEM Otoyolu Silivri Kınalı Mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler ağaçlık alanda parçalanmış at cesedi olduğunu fark etti. Gördükleri karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek, vücudundaki etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan kan donduran olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar

TEM Otoyolu, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:28   Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
10:23   Karanlıkta kanala düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
10:21   25 yıl çocukları için çalıştı, mutluluklarını göremeden can verdi
10:20   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
10:20   Terör propagandası yapmaktan aranan şahıs tutuklandı
10:19   Trafik magandası tutuklandı
10:19   Jandarma dergisi çocukları dağıtıldı