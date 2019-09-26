Haberler » Güncel » Haber

Silivri'de bacalar yıkıldı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi.

26.09.2019 16:08Silivri'de bacalar yıkıldı
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.
İstanbul'da 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bazı binaların bacaları yıkıldı. Bir börekçi dükkanının önüne ise baca devrildi. Börekçinin önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Görüntü Dökümü:
Börekçiden görüntü
ekiplerin çalışması
sokağa çıkanlar
bacası yıkılan bir başka bina
genel ve detaylar


- İstanbul

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Annesi ve kız kardeşiyle tartışıp 4'üncü kattan atladı
18:27 Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parklara akın etti
18:27 Depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu
18:25 Tbmm başkanı şentop: yeni paradigmalarla kendi görüşümüzü oluşturmalıyız
18:25 Silivri belediye başkanı devlet hastanesi önünde açıklama yaptı
18:25 Yök, üniversitelerin karnesini açıkladı
18:24 Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama