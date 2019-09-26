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Silivri'de bacalar yıkıldı

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi.

26.09.2019 17:29Silivri'de bacalar yıkıldı
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bir börekçinin önünde baca devrildi. Börekçi önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı binaların da bacaları yıkıldı.
İstanbul'da 13.59'da deprem meydana geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremde Silivri'de bulunan bazı binaların bacaları yıkıldı. Bir börekçi dükkanının önüne ise baca devrildi. Börekçinin önünde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Deprem nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.


- İstanbul

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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