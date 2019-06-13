Silivri'de Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği

Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
, Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği'ni ziyaret etti.
Yılmaz, ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "STEM et ne olur KODLA senin de olur" projesi ile aynı zamanda TÜBİTAK Projesi ve Harezmi
Projeleri'ni inceledi.
Öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz'a ziyaretinde MHP
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
ile diğer yetkililer eşlik etti.
Yılmaz, ziyaretinde öğrencilere Nutuk hediye etti.
Kaynak: AAHarezmi
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