13.06.2019 12:59
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Silivri'de Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği

Silivri

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği'ni ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bilim ve Robotik Kodlama Şenliği'ni ziyaret etti.
Yılmaz, ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "STEM et ne olur KODLA senin de olur" projesi ile aynı zamanda TÜBİTAK Projesi ve Harezmi Projeleri'ni inceledi.
Öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz'a ziyaretinde MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile diğer yetkililer eşlik etti.
Yılmaz, ziyaretinde öğrencilere Nutuk hediye etti.
Kaynak: AA
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