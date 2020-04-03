Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı

Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı Sosyal mesafeye dikkat edilen yardım kuyruğu metrelerce uzadı İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin TL'lik yardım için Silivri'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare işhanı'nın önünde bekleyen vatandaşlar,...

03.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:47
Silivri 'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı
Sosyal mesafeye dikkat edilen yardım kuyruğu metrelerce uzadı
İSTANBUL - İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bin TL'lik yardım için Silivri'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın bulunduğu Özel İdare işhanı'nın önünde bekleyen vatandaşlar, polisin uyarılarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya geçti.
Silivri'de ihtiyaç sahibi aileler bin'er lira yardıma müracaat etmek için Sosyal Yardımlaşma Vakfının bulunduğu Özel İdare İşhanı önünde toplandı. Vakıf önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara görevli polisler ekip otosundan anons ederek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Kalabalığın arasında bulunan polis memurları ise vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde sıra beklemesini sağlarken, kuyruk metlerce uzadı. Silivri’de bin TL’lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı

Kaynak: İHA

Etiketler: Silivri, Genel

Haberin Videosu :

Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Silivri'de bin TL'lik yardım kuyruğunda sosyal mesafeye detayı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:20: Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı - Haberler 20:19: Manisa CBÜ Covid-19 PCR testi için yetkilendirildi - Haberler 20:13: Siirt'te devlet vatandaşın ayağına gitti - Haberler 20:11: Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu toplantısı gerçekleşti - Haberler 20:09: Köpekleri sopayla kovalayıp 3 büyükbaşı çaldılar - Haberler 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu