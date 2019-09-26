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Silivri'de binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşlar yaralandı

Silivri'de binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşlar yaralandıİSTANBUL - Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde koşturduğu anlar kameralara yansıdı.

26.09.2019 17:38
Silivri'de binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşlar yaralandı
İSTANBUL - Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Deprem sırasında bir binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Silivri'de deprem anında vatandaşların panik içinde koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Bir binanın ise bacası yıkıldı. Yıkılan baca nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.
Korku dolu anları anlatan bir vatandaş, "Bir sarsıntı oldu ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 99 depremi gibiydi çok korktuk. Koşarak dışarı çıkarken karşımızda binanın çatısındaki kiremitler düştü. Çok korktuk. Dükkanın içinde bir bey ile hanım yaralandı" dedi.
Silivri'de binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşlar yaralandı

Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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