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Silivri'de bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştu

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Silivri'de bir binada çatlaklar oluştu.

26.09.2019 22:36Silivri'de bir binada depremin etkisiyle çatlaklar oluştu
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Silivri'de bir binada çatlaklar oluştu.
İstanbul'da bugün meydana gelen depremin etkisiyle Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada hasar oluştu. Kolonlarında çatlaklar oluşan binanın merdiven boşluklarındaki duvarlarda da dökülmeler meydana geldi.
Binada kiracı olan Tayfun Ceylan, daha önceden var olan çatlakların depremle birlikte büyüdüğünü belirterek, "Deprem üç kere vurma yaptı. Kapıyı kapatıp aşağıya indim. Sonrasında baktım merdiven boşluklarında duvarlarda dökükler oluştu. Evde kolonlarda çatlaklar vardı daha da oluştu" şeklinde konuştu.


- İstanbul

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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