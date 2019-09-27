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Silivri'de bir cami riskli bulunarak mühürlendi

Silivri'nin Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi, deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle mühürlendi.

27.09.2019 16:20Silivri'de bir cami riskli bulunarak mühürlendi
Silivri'nin Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi, deprem sonrası oluşan çatlaklar nedeniyle mühürlendi.

Silivri merkezli deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına devam edilirken bazıları kamuya ait birçok bina ve tesis risk nedeniyle mühürlenerek boşaltıldı. Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi'nde de deprem nedeniyle derin çatlaklar meydana geldi. Yetkililerce yapılan incelemede riskli olabileceği değerlendirilen cami ibadete kapatıldı.

Cami imamı tarafından cemaate anonsla yapılan duyuruda caminin oluşan hasar nedeniyle ibadete ve ziyarete kapatıldığı bildirildi. Bu duyurunun ardından yetkililer caminin giriş kapılarını mühürleyerek camiyi kapattı. - İSTANBUL

Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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