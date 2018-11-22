Silivri'de Bir Kişi Ölü Bulundu

22 Kasım 2018 Perşembe 15:18



22 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Silivri ilçesinde bir kişi, yol kenarında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Gümüşyaka Mahallesi'nde, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü anlaşılan kişinin, Nurettin Karakaya (59) olduğu tespit edildi.İlk incelemeye göre, Karakaya'nın donarak öldüğü tahmin ediliyor.Karakaya'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Soruşturma sürüyor.