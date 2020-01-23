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Silivri'de bir kişi silahla öldürüldü

Silivri'de bir kişi silahla öldürülürken, şüpheli teslim oldu.

23.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:36Silivri'de bir kişi silahla öldürüldü
'de bir kişi silahla öldürülürken, şüpheli teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Gazitepe Mahallesi'nde husumetli olduğu Yıldırım Bakır'la karşılaşan A.D, Bakır'a silahla ateş etti.
Evli ve 3 çocuk babası Bakır, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli A.D, polis ekiplerine teslim oldu.
Bakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
Yıldırım Bakır'ın, geçen yıl A.D'nin kayınbiraderi olan Maksut Güler'in silahla öldürülmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla yargılandığı öğrenildi.

Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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