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Silivri'de boş arazide lahit mezar bulundu

Silivri'de boş arazide lahit mezar bulundu Silivri'de boş bir arazide roma dönemine ait olduğu düşünülen bir lahit mezar bulundu.

06.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:33
Silivri 'de boş arazide lahit mezar bulundu
İSTANBUL - Silivri'de boş bir arazide roma dönemine ait olduğu düşünülen bir lahit mezar bulundu. Uzman ekiplerin çalışmalarıyla toprak altından çıkartılan lahit mezar, sergilenmek üzere Silivri Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne götürüldü.
Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Barış Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışması sırasında lahit mezar bulundu. Olay yerine Silivri Belediyesi ekipleri ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü uzmanları çağrıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, lahit mezar ve çevresinde döneme ait bazı eşyaları tespit etti. Uzman ekiplerin titiz çalışmaları sonucu toprak altında çıkartılan mezar, vinç yardımıyla bir araca konuldu. Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit mezarın Silivri Belediyesi Kale Park Sosyal Tesisleri'nde sergileneceği öğrenildi. Silivri’de boş arazide lahit mezar bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Silivri, Roma, Genel

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Silivri'de boş arazide lahit mezar bulundu
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