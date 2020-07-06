SİLİVRİ'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN

Silivri'de yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında tarlanın büyük bir kısmı yandı.

06.07.2020 05:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 06:48
Silivri'de yaklaşık 20 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında tarlanın büyük bir kısmı yandı. Yangında, tarlanın yanında bulunan ağaçlar ile bir baraka da zarar gördü
Olay, akşam 20.00 sıralarında Selimpaşa Merkez Mahallesi 6027'inci Sokak'ta meydana geldi. Buğday tarlasının yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, buğday tarlasına yanında bulunan çiftlikteki barakaya ve tek katlı evin çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, buğday tarlasının büyük bir kısmı yanarken bölgede bulunan ağaçlar ve bir baraka da zarar gördü. SİLİVRİ’DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Güncel, Haber
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