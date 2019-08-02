Haberler» Güncel» Haber

Silivri'de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı

İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı.

02.08.2019 15:40 Silivri'de bunaltan sıcaklar şezlongları boş bıraktı
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı. İstanbul'da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri'de nem oranı da yüzde 86 'yı gösterdi. Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor. Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.
(İHA)

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:50   Sefere çıkmak için kuşların uçmasını bekliyor
17:49   Üniversitelerden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
17:48   Erbakan'a terfi
17:48   Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı
17:48   Gercüş'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineri
17:47   Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
17:46   Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı