Haberler » Güncel » Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü - Haber

Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

22.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:10Silivri'de buzlanma nedeniyle araç takla attı: 1 ölü
'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.
Silivri'den Mahallesi'ne seyir halindeki Asım 'ın (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, araç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.
Bu arada, kentte birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinin buzlandığı görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

Silivri, Kavaklı, Aydın, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:48  Tarım kredi kooperatifi domates alımına başladı
11:47  GAÜN Hastanesi'ne anlamlı teşekkür
11:52  "Beyaz örtü" çocukların eğlencesi oldu
11:52  Kadınların derdini çekinmeden söylediği kadın kaymakama "Yılın İdarecisi" ödülü
11:52  Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 142'nci gününde
22.01.2020 11:54:40