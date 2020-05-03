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SİLİVRi'DE ÇATI ALEV ALEV YANDI

SİLİVRi'DE ÇATI ALEV ALEV YANDIHaber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)- Silivri'de iddiaya göre 3 katlı bir evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı.

03.05.2020 01:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 01:52
SİLİVRi'DE ÇATI ALEV ALEV YANDI
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA)- Silivri'de iddiaya göre 3 katlı bir evin çatısına düşen yıldırım yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında saat 00.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtınadan dolayı binanın çatısına yıldırım düştü. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler paniğe neden oldu. Durumu gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. SİLİVRi’DE ÇATI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, DHA, Güncel, Haber

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