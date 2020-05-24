SİLİVRİ'DE DAİRE YANGINI; MUTFAK KÜLE DÖNDÜ
Silivri'de 3 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında mutfak küle döndü.
24.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:45
Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, evin diğer odalarına sıçramadan söndürülürken mutfak kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA