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SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU

Uğur Samet AVCI / Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.

17.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:01
SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU

Uğur Samet AVCI/ Silivri 'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Silivri sahilinden görüntüler

-Genel detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Silivri, Güncel

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