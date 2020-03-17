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SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU

Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.

17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18
Silivri 'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu. SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler : Silivri, Güncel

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