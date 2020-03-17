SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU
Silivri'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi.
17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18
Silivri 'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildi. Denizin çekilmesiyle, kum adaları oluştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SİLİVRİ'DE DENİZ ÇEKİLDİ; ADACIKLAR OLUŞTU
Manşet
Haberler
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı