SİLİVRİ'DE DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

SİLİVRİ'de sahilinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu.

27.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:42
SİLİVRİ'de sahilinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu.
Olay, 09.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Bağkent sitesi kumsalında yaşandı. Site sakinleri deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığnıı fark ederek polis ekiplerine haber verdi. OIay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 70 yaşında ve adı Hıdır Ceylan olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Hıdır Ceylan'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. . Bu sırada haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. SİLİVRİ’DE DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Mimarsinan, Polis, Güncel, Haber

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