Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu

Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu.

27.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:41
Silivri'de deniz kıyısında ceset bulundu.
Mimar Sinan Mahallesi Bağkent Sitesi Orta Sokak'ta sahilde spor yapan bir vatandaş, kumsalda hareketsiz halde yatan bir kişiyi görmesi üzerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hıdır Ceylan'a (70) ait olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Haberi duyarak olay yerine gelen Ceylan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Silivri’de deniz kıyısında ceset bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Silivri, Polis, Güncel, Haber

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