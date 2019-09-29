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Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi.

29.09.2019 22:12Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, ilçe de zarar gören binalar boşaltılarak, mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar, otellere yerleştirildi. Bugün Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.
Silivri'de 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Okul ve camilerin ardından ilçede zarar gören binalar da tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, mühürlenen evlerinden eşyalarını alarak ayrıldı. Vatandaşlar ilçe Kaymakamlığı tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi.
Edinilen bilgilere göre; Silivri merkezinde 3 apartman, Selimpaşa Mahallesi'nde ise 1 apartman mühürlenerek boşaltıldı.


- İstanbul

Selimpaşa, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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