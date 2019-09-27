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Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi

Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi.

27.09.2019 12:30Silivri'de depremde hasar gören anaokulu mühürlendi
Silivri'de depremde hasar gören Çeltik Anaokulu mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunda ise eğitime ara verildi.
Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Vatandaşların sokağa döküldüğü depremde bazı binalar da hasar gördü. Depremde duvarları çatlayan Çeltik Anaokulu, yetkililer tarafından mühürlendi. Depremde zarar gördüğü belirlenen Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunda ise eğitime ara verildi. Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulunun 138 öğrencisi, Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulunun ise 115 öğrencisi olduğu öğrenildi.
(Ufuk Kıvık - Yusuf Eker/İHA)

Ortaköy, Silivri, Deprem, Çeltik, Güncel

Kaynak: İHA

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