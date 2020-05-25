SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

25.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:16
Silivri'de dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, 09.30 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 34 KV 4030 plakalı otomobilin sürücüsü hakimiyetini kaybedince dereye düştü. Otomobil, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Tuzla Deresi'nde bulunan iki köprünün arasından dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkartıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazesi ilçede bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. SİLİVRİ’DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, İtfaiye, Edirne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50’sinin geliri azaldı Haber
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Haberler››Güncel››SİLİVRİ'DE DEREYE DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu - Haber 14:12: Tarihin 'en sessiz' bayramı - Haber 14:11: Çukurca'da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 14:11: 'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan şüpheliler yakalandı - Haber 14:10: Almanya'da hükümet ile Lufthansa arasında anlaşma sağlandı - Haber 13:24: El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi - Haber 13:35: Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı - Magazin 12:11: Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi - Haber 11:54: Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu - Magazin 10:02: İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı - Haberler