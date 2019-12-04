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Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Silivri Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

04.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:34Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği
Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, engellilerden oluşan Engelsiz Sevgi Korosu, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleri İbrahim Orçin ve Erdoğan Eren'in şefliğinde şarkılar seslendirdi, Cici Kız, Beyaz Kelebekler ve Hababam Sınıfı grupları da gösteri sundu.
Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'yi engelsiz bir şehir haline dönüştüreceklerini söyledi.
Yılmaz, engellilere yönelik önemli bir çalışma yapacaklarını da anlatarak, "Buradan hepinize şu müjdeyi vermek istiyorum. Özellikli olması nedeniyle İstanbul'daki belki Türkiye'deki ilk Engelsiz Parkı, çocuk parkını, salıncakları, bisikletleri çok yakında sizlere hediye edeceğiz, çok yakında temelini atacağız. Silivri Belediyesi ile Arıkan Ailesinden bağışçımız Ebru Hanımefendinin iş birliği ile engelsiz parkı Silivri'ye kazandıracağız. O parkta beraberce oynayacağız, beraberce eğleneceğiz. Sizlerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bunu yürekten söylüyorum. Bu özel insanların, bu güzel insanların arasında olmaktan yaşadığım mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.
Etkinliğe, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Silivri Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürü Can Dağaşan ile muhtarlar, engelliler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Erdoğan Eren, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

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