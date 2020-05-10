Haber, Son Dakika, Haberler

SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEREK MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de yaşadığı evinde düşerek bir daha ayağa kalkamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

10.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:42
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de yaşadığı evinde düşerek bir daha ayağa kalkamayan yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, 17.00 sıralarından Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan sitede yaşandı. Evinde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen 83 yaşındaki yaşlı kadın evinde dengesini kaybederek düştü. Bağırarak komşuların dikkatini çeken yaşlı kadın, komşularına 'düştüm ayağa kalkamıyorum' dedi. Komşuları tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine, İtfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE CAMI KIRARAK DAİREYE GİRDİ YAŞLI KADINI KURTARDI
Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaşlı kadının bulunduğu daireye çıktı. Kapıyı açamayan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin de kapıyı kırmasını istemedi. İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla bulunduğu daireye yükselip camı kırarak içeri girdikten sonra yaşlı kadını kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
SİLİVRİ’DE EVİNDE DÜŞEREK MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya’da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye’de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla görevden alındı Haber
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
İngiltere’de 10 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı Haber
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı Haber
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı
Haberler››Güncel››SİLİVRİ'DE EVİNDE DÜŞEREK MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Abdulmehdi ve kabinesini emekliye sevk etti - Haber 20:16: İstanbul'daki 750 "Asırlık Çınar" için fidan dikildi - Haber 20:14: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı - Haber 20:14: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit annesi ile görüştü - Haber 20:12: Gümüşhane'de polisler şehit eşleri ve annelerini ziyaret etti - Haber 19:30: Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak - Haber 19:29: Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 14:43: Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı - Haberler