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Silivri'de fabrika bahçesinde yangın

SİLİVRİ'de motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

22.12.2019 02:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 02:15 Silivri'de fabrika bahçesinde yangın

SİLİVRİ'de motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik maddeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çanta ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

 



İtfaiye, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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