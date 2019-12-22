Silivri'de fabrika bahçesinde yangın

SİLİVRİ'de motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi'nde bulunan motorlu araçlar için kayış üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesinde bulunan plastik maddeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Çanta İtfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.