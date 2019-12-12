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Silivri'de feci kaza: 1 ölü

Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesi ile Sinekli yolu üzerinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

12.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:11Silivri'de feci kaza: 1 ölü
'nin Büyükkılıçlı Mahallesi ile Sinekli yolu üzerinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Büyükkılıçlı İSTAÇ döküm istasyonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgen D. yönetimindeki motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit etti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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