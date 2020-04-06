Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

06.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:07
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri 'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok binanın çatısı fırtınadan zarar gördü.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan villanın çatısı etkili olan fırtınadan dolayı koptu. Yine aynı caddedeki 6 katlı binanın çatısı da zarar gördü. Mimarsinan Mahallesi'nde ise televizyon vericisi fırtınadan dolayı devrildi. Çanta Mahallesi'nde ise 5 katlı binanın bacası koparken, olay yerine gelen İBB Çanta itfaiye ekipleri, çatıda tehlike arz eden parçaları topladı. Ayrıca Mimarsinan köprüsü restorasyon çalışmaları sırasında kullanılan güvenlik iskelesi fırtınadan dolayı zarar gördü. SİLİVRİ’DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SİLİVRİ'DE FIRTINA ÇATILARA ZARAR VERDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:54: FLAŞ - Haber 18:53: FLAŞ - Haber 18:52: Hatay'da iyileşen 3 korona virüs hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:52: KKTC'li siyasetçiler AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 18:52: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli... - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi