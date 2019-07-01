01.07.2019 12:50
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SİLİVRİ'DE FRENİ BOŞALAN TANKER 6 OTOMOBİLE ÇARPTI: 7 YARALI

SİLİVRİ

Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi.


Silivri 'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ 'dan Çatalca 'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Tankerin görüntüsü
-Çarptığı araçlar
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Silivri , Güncel

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