01.07.2019 12:52
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Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı

Silivri

SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi.

SİLİVRİ'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza da 7 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri 'de freni boşalan tanker, 6 otomobile çarparak durabildi. Olay, 11.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ 'dan Çatalca 'ya gitmekte olan tankerin freni boşaldı. Tanker, 6 otomobile çarptıktan sonra durabildi. 7 yaralı olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından civarda bulunan hastanelere götürüldü. Her iki yönde de trafik bir süre tek şeritten sağlanırken olayla ilgili araştırma başlatıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul , Silivri , Güncel

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