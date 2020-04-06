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SİLİVRİ'DE GİRİŞ ÇIKIŞ ÖNLEMLERİ... İZİNSİZ ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrilirken, sadece seyahat izin belgesi olan kişilere geçiş izni verildi.

06.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:40
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri 'den İstanbul 'a giriş ve çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrilirken, sadece seyahat izin belgesi olan kişilere geçiş izni verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına cuma gecesinden itibaren kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor. İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi. Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi. 112 ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. Denetim yapan jandarma ve polis ekipleri tarafından şüphelenilen ticari araçların kasaları da kontrol edildi.
Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışan Burak Emrak, 'Oldukça yeterli tedbirler alınıyor şu an da yapılması gereken yapılıyor diye düşünüyorum derken, nakliyecilik yaptığını belirten Gökay Koroğlu, mal almak için dışarı çıktım, genelde evde duruyorum dikkat ediyorum karantinaya, hepimiz bir irsaliyesi ve ya faturası var onları denetim noktalarında göstererek geçiyoruz dedi. SİLİVRİ’DE GİRİŞ ÇIKIŞ ÖNLEMLERİ... İZİNSİZ ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel

Haberin Videosu :

SİLİVRİ'DE GİRİŞ ÇIKIŞ ÖNLEMLERİ... İZİNSİZ ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR
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