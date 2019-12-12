Silivri'de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de hafriyat kamyonuyla çarpışam motosikletli hayatını kaybetti.

Kaza, Beyciler Mahallesi, Sinekli köy yolunda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LT 4559 plakalı motosiklet sürücüsü Özgen Dener karşı yönden gelen 34 GA 9020 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Dener hafriyat kamyonu altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, saglık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yapılan tüm müdahalelere rağmen Dener hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.