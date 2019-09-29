Silivri'de depremden zarar gören iki cami mühürlendi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Silivri'de hasar gören Semizkumlar Nevşehirliler Camisi ve Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi ibadete kapatılarak mühürlendi. Mühürlenen camilerde önümüzdeki günlerde detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en çok hasar tespiti yapılan ilçelerin başında depremin merkez üssü Silivri geliyor. Deprem esnasında iki cami de hasar gördü.

İKİ CAMİ İLK İNCELEMEDE MÜHÜRLENDİ

Camilerden biri Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan Nevşehirliler Camisi. Bir diğer cami ise Büyükçavuşlu Mahallesi'nde bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi. Camiler deprem sonrasında yapılan ilk incelemelerle birlikte mühürlendi.

CAMİ KAPISINA UYARI YAZISI ASILDI

Sekizkumlar Mahallesi Camisi'nin kapısına, "Silivri ilçemizde yaşanan depremden ötürü camimizin bazı bölümlerinde hasar oluştuğundan dolayı camimiz ikinci bir incelemeye kadar ibadete yetkililer tarafından tedbir amaçlı kapatılmıştır. Tüm halkımıza duyurulur" yazısının asıldığı görüldü. Büyükçavuşlu Mahallesi Camisi'nin girişinde yer alan tahtaya "Camimiz detaylı inceleme neticesine kadar hizmete kapalıdır" yazıldı.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Silivri'de mühürlenen iki camide de önümüzdeki günlerde detaylı tetkikler yapılacak. Camilerle ilgili karar ekiplerin detaylı incelemesi sonucu netlik kazanacak. Silivri'de deprem sonrası şu ana kadar 59 camiden 45'inde inceleme yapıldı.