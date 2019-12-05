Haberler » Güncel » Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı - Haber

Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı.

05.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:32Silivri'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı, hasta ve yakını ile şoför hafif şekilde yaralandı.

Kaza dün akşamüstü D-100 Karayolu Çanta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hasta taşıyan ambulansla Mahmut P'nin kullandığı 34 ZUB 22 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kaldırımı aşarak, otluk alanda durabildi. verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 3 sağlık çalışanı, hasta Duha Gizem Y. ile yakını ve otomobil şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ile çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.



D-100 Karayolu, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:48 Fatih'te uyuşturucu ve sahte içki operasyonları - Haber
10:47 Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması - Haber
10:47 Karaburun ve Seferihisar'da 75 kaçak göçmen yakalandı - Haber
10:47 TÜRFAD, futbola emek verenleri yaşarken ödüllendirdi - Haber
10:47 Yalova ihracatını en çok artıran il olan yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:49:58