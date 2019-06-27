27.06.2019 13:31
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SİLİVRİ'DE HASTANENİN YANINDAKİ TARLADA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

SİLİVRİ

*Hastalar yangını böyle izledi.



*Hastalar yangını böyle izledi.
*Hastane çalışanları da yangın tüpleriyle yangına müdahale etti
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL,
Silivri 'de özel bir hastanenin yanında bulunan tarla yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına hastane çalışanları da destek verdi. Hastanede bulunan hastalar ve personel ise panik yaşadı. Silivri'de bir tarla da yangın çıktı. Olay, saat 11.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi E-5 yan yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Özel otomobillerin yanma tehlikesi geçirdiği yangına, tarlanın yanında bulunan özel hastanenin çalışanları da yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay sırasında hastane içerisinde de panik yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
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