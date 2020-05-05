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SİLİVRİ'DE HAYVANSEVERİN OTOMOBİLİ YANDI

Silivri'de köpek ve kedilere yem veren hayvanseverin otomobili alevlere teslim oldu.

05.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:19
Silivri'de köpek ve kedilere yem veren hayvanseverin otomobili alevlere teslim oldu.
Olay,15.30 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan belediye barınağı önünde yaşandı. B. H adlı hayvansever, hayvanlara yem vermek için Silivri Belediyesi Hayvan Barınağı'na gitti. Yanında getirdiği yemleri köpek ve kedilere veren hayvansevein park halinde bulunan otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar yangın barınakta çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından ynan otomobil yangını söndürürken otomobil kullanılma hale geldi. SİLİVRİ’DE HAYVANSEVERİN OTOMOBİLİ YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Silivri, Güncel, Haber

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