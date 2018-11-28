28 Kasım 2018, 16:12
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Silivri'de "Huzur Toplantısı"

Silivri

Silivri'de, asayiş, trafik, çevre sorunlarının tartışıldığı "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Silivri'de, asayiş, trafik, çevre sorunlarının tartışıldığı "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.


Silivri Emniyet Müdürlüğünün her yıl düzenlediği toplantı, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, Emniyet Müdürü Taner Ertürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Silivri Emniyet Müdürü Ertürk, toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, Emniyet Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyetleri konusunda sunum gerçekleştirdi.


İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan birer konuşma yaptı.

İlçe Protokolü vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı.


Toplantıda, ilçedeki asayiş sorunları ele alınarak, çözüm önerileri üzerinde konuşuldu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:12