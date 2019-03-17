Silivri'de İki Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Silivri
'de iki kardeş define ararken göçük altında kaldıBölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulaşmaya çalışıyor
İSTANBUL - Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan iki kardeş, göçük altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iki kardeşe ulamaya çalışıyor. Edinilen bilgilere göre olay Silivri Gümüşyaka
Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kaza iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Silivri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA