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SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Silivri'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı.

21.07.2019 16:59
Silivri'de iki katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıktı. Muzaffer Telli'ye ait binanın çatı katında çalışan ustalar demir kesim motoru ile tadilat yaparken çıkan kıvılcımlar çatıda yangına sebep oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili araştırma başlatıldı. SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
Kaynak: DHA
İtfaiye, Silivri, Güncel

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