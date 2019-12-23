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Silivri'de iki otomobilin çarptığı kadın hayatını yitirdi

Silivri'de iki ayrı otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti.

23.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:14
'de iki ayrı otomobilin çarpıp kaçtığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Selimpaşa Araptepe Mevkisi'nde yabancı uyruklu bir kadın yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada istikametine seyir halinde olan 34 CEB 908 plakalı otomobil, kadına çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle D100 Karayolu'nun sol şeridine savruldu.
Daha sonra Edirne istikametine gitmekte olan 34 DU 7596 plakalı minibüs, yola savrulmuş halde olan kadının üzerinden geçtikten sonra kaçtı.
Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yerinde plakasını düşüren minibüsün sürücüsü, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Silivri'de iki otomobilin çarptığı kadın hayatını yitirdi

D-100 Karayolu, Silivri, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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