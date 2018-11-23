Silivri'de İmar Affını Suistimal Eden Kaçak Yapılar Yıkıldı

23 Kasım 2018 Cuma 16:29



23 Kasım 2018 Cuma 16:29

Silivri Belediyesi ekipleri, İmar Barışı'na ilişkin düzenlemenin geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen 23 kaçak binanın yıkımını gerçekleştirdi.Sayalar ve Danamandıra mahallelerindeki 23 kaçak yapının yıkımı, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gece Kondu Denetim ve Uygulama Birimi koordinesinde, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle tüm emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak tamamlandı.Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da konuya ilişkin yazılı açıklamasında, mahallelerde konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirterek, "Bu barışı düzgün kullanmak gerekiyor. Betonla demirle kalkınan yok. Biz binaya karşı değiliz ama planlı alanlar içerisinde, kentin hafızasına uygun yapılar yapılmasını destekliyoruz. Bu nedenle imar affının doğru uygulanmasını istiyoruz. Topraklarımızda planlamanın düzgün yapılması ve tarım arazilerimize 1,5 ayda bina dikerek imar affından faydalanmaya çalışan fırsatçılara engel olmak için kaçak yapıyla kaçak ifrazlarla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.