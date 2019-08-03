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Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın

Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı.

03.08.2019 18:32 Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın
Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Altınorak mevkiinde bir inşaat firmasına ait barakalarda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı 2 katlı barakalardan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri, Çanta ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. - İSTANBUL

İtfaiye, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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